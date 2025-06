“As coisas não estão bem”, diz coordenador da Liga Operária Católica

Américo Monteiro critica a ideia de que os portugueses têm muitos apoios sociais. “Esta ideia de que as pessoas têm muitos apoios sociais é uma ideia falsa e, por isso, as expectativas não são muitas e vamos continuar a nossa luta de anúncio e de denúncia daquilo que achamos que possa estar mal na sociedade portuguesa”, garante.

“O Governo é muito igual ao que tínhamos antes e, portanto, as expectativas não são extraordinárias porque, de facto, as coisas não estavam bem e não estão bem", diz o diriente à Renacença , no dia em que a LOC/MTC inicia o seu congresso.

"Os tempos não estão favoráveis para o lado dos trabalhadores e para o lado das pessoas com menos condições de vida", enfatiza.

O XIX Congresso da Liga Operária Católica - Movimento de Trabalhadores Cristãos (LOC/MTC), que vai decorrer no fim de semana, em Leiria, vai debater questões relacionadas com o trabalho, as migrações, a habitação e a cidadania. “Evangelizar, dignificando o mundo do trabalho” é o lema da reunião magna.

O coordenador nacional da LOC - Movimento de Trabalhadores Cristãos afirma ser necessário continuar a escutar “o grito dos pobres e o grito da terra”, na procura de um mundo melhor e mais justo.

“Temos também muitos novos desafios do Papa Leão XIV, que vai beber ao sentido da 'Rerum Novarum' as coisas novas que se esperam em especial no mundo do trabalho, mas também temos todos os novos ensinamentos de simplicidade e de abordagem ao mundo do trabalho, do próprio Papa Francisco”, reforça Américo Monteiro.

O congresso nacional da LOC/MTC vai decorrer no Seminário Diocesano de Leiria.