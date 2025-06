Livro infantil dá a conhecer o novo Papa

Leão XIV foi eleito Papa a 8 de maio de 2025. Da surpresa da sua eleição à vontade de falar dele ao público mais novo, foi um ápice, conta à Renascença Thereza Ameal. “Como católica, segui com grande expectativa, e com muita oração, a eleição do novo Papa. Participei, acho que com o mundo inteiro, na explosão de alegria e entusiasmo que houve, e comecei imediatamente a tentar saber mais sobre ele. E aquilo que eu fui vendo sobre a vida do Papa era tão entusiasmante que me ocorreu imediatamente escrever sobre ele… já tenho vários livros para crianças, e achei que podia ser uma história muito gira e inspiradora.”

Thereza revela que a história “é contada pelo seu anjo da guarda (do Papa), que o segue, acompanha, ajuda e orienta desde o início”, e com um traço identificador: “Penso que o livro é contado com muito sentido de humor.”

A Paulus, que já editou vários dos seus livros anteriores, deu-lhe luz verde para avançar, mas, com a Feira do Livro de Lisboa quase a abrir, os prazos foram muito apertados. “Foi uma verdadeira loucura, porque era preciso fazer uma investigação à séria, e temos o problema hoje em dia das fake news. Assim que foi eleito, foi inacreditável a quantidade de fake news sobre ele que apareceram!”

Teve esse cuidado, e outros, ou não estivesse habituada a escrever para crianças. “Para além de escrever o livro de uma maneira simples, divertida e inspiradora para os miúdos, era mesmo imprescindível também fazer um livro que fosse com toda a verdade, que correspondesse à personalidade e à vida do Papa, às suas ideias, que já tentei que estivessem aqui bem presentes.”

Feita a pesquisa, avançou com a história e não esconde a satisfação por mais este livro para crianças “dos cinco, seis anos até aos 12”, que tem um carácter didático. “No final do livro fiz um pequeno dicionário para saberem o que é o Vaticano, o que é um leigo, coisas deste género, e depois com duas sopas de letras, dois jogos engraçados, de um primeiro nível para os mais novos e de um nível um pouco mais difícil para os leitores mais velhos, que também penso que vão ajudar e facilitar a compreensão.”

“Eu queria muito dar a conhecer melhor este Papa, e tenho muita esperança que aumente entre os mais jovens o amor à Igreja, o amor ao Papa. E, quem sabe, que os ajude a pôr a hipótese da vocação, porque também faz parte do livro mostrar como ele foi uma criança normal, mas ao mesmo tempo com este apelo, e que se pode gostar de basebol, que se pode jogar ténis e ser Papa!”

Sobre o título escolhido para o livro, Leão, o Papa das Duas Américas, a autora diz que “é muito bom ter vindo da América do Norte, de um dos países mais ricos do mundo, e ter trabalhado durante tantos anos e com tanto amor no Perú, um dos países mais pobres do mundo, o que certamente lhe dá uma enorme abertura, não só às diferentes culturas. E compreende-se muito bem a sua grande preocupação com a justiça e com os pobres, também o cuidado com os mais frágeis. Ele já foi um grande defensor da vida, da família, e isso vai certamente continuar.” Mas, não só.