Papa Leão XIV recebe Javier Milei com atenção à "luta contra a pobreza"

O Papa Leão XIV encontrou-se, na manhã deste sábado, com Javier Milei, o Presidente da Argentina, que teve uma conversa "cordial" com o secretário de Estado da Santa Sé, afirma o Vaticano.

A Santa Sé revelou, em comunicado, que o ultraliberal que preside à Argentina desde 2023 foi recebido "em audiência" pelo Papa, antes de um encontro com Pietro Parolin, secretário de Estado, e com o sub-secretário para as Relações com os Estados.

"Durante a conversa cordial na Secretaria de Estado, foi reafirmada a apreciação mútua pelas relações bilaterais sãs e a vontade de as fortalecer mais", com a "atenção depois a virar-se para matérias de interesse comum, como o progresso socioeconómico, a luta contra a pobreza e o compromisso com a coesão social".

Javier Milei e D. Pietro Parolin falaram ainda dos esforços para alcançar a paz em vários conflitos, sublinhando a sua importância.