Igreja Católica e Igrejas Cristãs celebram aniversário de Concílio de Niceia

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) e o Conselho Português de Igrejas Cristãs (COPIC) promovem uma celebração ecuménica nacional, comemorativa do aniversário do Concílio Ecuménico de Niceia.

Em nota enviada à Renascença, CEP e COPIC sublinham que de forma simbólica, “a celebração ocorrerá no sábado dia 14 de junho, véspera do Domingo da Santíssima Trindade, no qual as Igrejas celebram a doutrina da Trindade expressa no Credo”.

A iniciativa terá lugar na Catedral Lusitana de S. Paulo à Rua das Janelas Verdes em Lisboa às 15h00 e “estarão presentes representantes de diversas Igrejas e tradições cristãs presentes em Portugal e convidados oficiais”. “A cerimónia é uma oportunidade de celebrar a fé comum dos cristãos conforme expressa no Credo formulado no Concílio de Niceia”, acrescenta a nota.

A Igreja Católica e as Igrejas Cristãs referem que “a celebração desta herança compartilhada permite aprofundar a fé que une os cristãos em Jesus Cristo e reforçar o testemunho conjunto que visa a unidade visível entre os cristãos e o serviço à sociedade”.

Durante a celebração, o “Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, apresentará uma reflexão sobre a dimensão ecuménica deste aniversário e seu contributo para a unidade visível dos cristãos”. E a “liturgia da celebração oferecerá orações de intercessão, baseadas em escritos patrísticos dos séculos II a VIII, que são em si um chamado para um crescimento na fé no testemunho de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo no mundo atual”. Está ainda prevista a leitura de alguns “textos da Sagrada Escritura, e o Pai nosso será recitado em conjunto”. “Todos são bem-vindos e convidados a participar num mesmo espírito fraterno de oração e ação de graças ao Deus Uno e Trino fonte de comunhão e de amor”, conclui a nota.