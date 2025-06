Papa atravessa a Porta Santa: “Sem a Cruz, tudo é aparência"

O papa Leão XIV participou, na manhã desta segunda-feira, no Jubileu da Santa Sé e atravessou a Porta Santa da Basílica de São Pedro carregando, ele próprio, a Cruz do Jubileu.

A celebração coincide com a memória litúrgica de Maria Mãe da Igreja, que se assinala esta segunda-feira, e reuniu todos os responsáveis e funcionários que trabalham no Vaticano, desde o Papa e cardeais aos religiosos e funcionários leigos.

O Jubileu da Santa Sé começou na Aula Paulo VI, com uma meditação feita pela Irmã Maria Gloria Riva, religiosa das Adoradoras Perpétuas do Santissimo Sacramento, seguindo-se uma procissão a pé, até à basílica de São Pedro, liderada pelo Papa.

“Toda a fecundidade da Igreja e da Santa Sé depende da Cruz de Cristo. Caso contrário, é só aparência, se não pior”, disse mais tarde Leão XIV, na homilia da missa. O Papa sublinhou que a Sé Apostólica vive na santidade de cada um dos seus membros.

"Por isso, a melhor maneira de servir a Santa Sé é esforçarmo-nos por ser santos, cada um de nós segundo o seu estado de vida e a tarefa que nos é confiada", referiu.

Referindo-se à memória litúrgica que se assinala, Leão XIV sublinhou que a Mãe da Igreja apoia o ministério dos sucessores de Pedro com o carisma mariano.

“A Santa Sé experimenta de modo muito especial a co-presença dos dois polos, o mariano e o petrino. E é o mariano que garante a fecundidade e a santidade do petrino, com a sua maternidade, dom de Cristo e do Espírito”, concluiu