D. José Ornelas pede às crianças para "acolherem com dignidade" os imigrantes

“Vamos rezar para que também o nosso país se torne um país onde as crianças todas encontrem aquilo que precisam para crescerem, o carinho que precisam. Para que encontrem também a dignidade de serem acolhidos, de terem escola, de terem saúde , para que todos possamos construir um mundo melhor, também no nosso país, apelou.

Com um estilo mais descontraído e conversado, o bispo lisboeta dedicou a intervenção ao poder dos ensinamentos e dos exemplos de Cristo e de Nossa Senhora, relembrando episódios como as bodas de Caná e o milagre da transformação da água em vinho.

“ A esperança e a alegria faz crescer em nós o desejo de construirmos uns com os outros verdadeiras relações fraternas, de sermos irmãos uns com os outros. Só podemos ser verdadeiros peregrinos se caminharmos uns com os outros. Ninguém se faz peregrino sozinho, precisamos uns dos outros para fazer este caminho”, assinalou.

“Vamos rezar pela paz em Gaza, onde há meninos a morrer de fome todos os dias porque não deixam chegar a ajuda que eles precisam. Temos de pedir a Deus que dê a paz a esses meninos, aos meninos da Ucrânia, bombardeados todos os dias, que perdem as suas casas”, frisou, apelando à empatia de quem o ouvia: “ O nosso coração tem de doer com isso ”.

Para D. Nuno Isidro, episódios como esse mostram como Jesus “não deixa que nos falte alegria no nosso coração” em nenhuma circunstância, mesmo quando se incorre em pecado ou quando mundo está repleto de tristezas.

“Não desistimos. E por isso mesmo quando, por causa dos nossos pecados, por causa de fugirmos do amor de Deus, quando não fazemos o que Jesus nos manda, nós sabemos que Ele está sempre pronto para nos perdoar e nos acolher”, afirmou.

Como habitual, a Peregrinação das Crianças começou com uma vigília na noite desta segunda-feira, 9 de junho, e termina esta terça-feira, no feriado do 10 de junho. Segundo números do Santuário de Fátima enviados à Renascença, a eucaristia desta terça-feira contou com 80 mil participantes, dos quais 20 mil eram crianças.