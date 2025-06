​Papa aos núncios: “Sejam instrumentos de comunhão e unidade”

O Papa Leão XIV pediu esta terça-feira aos núncios apostólicos que sejam homens capazes de construir relações onde é mais difícil e manter a mesma humildade e realismo do apóstolo Pedro, que não tendo a solução para tudo, “tem o que importa, isto é, Cristo, o sentido mais profundo de toda a existência”.

Numa audiência aos representantes diplomáticos da Santa Sé, que participarem em Roma no Jubileu do Vaticano, o Papa disse contar com os núncios “para que, nos países onde vivem, todos saibam que a Igreja está sempre pronta para tudo por amor, que está sempre do lado dos últimos, dos pobres, e que defenderá sempre o direito sagrado de acreditar em Deus, de acreditar que esta vida não está à mercê dos poderes deste mundo, mas é atravessada por um significado misterioso”.

"Só o amor é digno de fé, perante a dor dos inocentes, dos crucificados de hoje, que muitos de vós conhecem pessoalmente porque servem povos vítimas de guerras, violências, injustiças ou mesmo daquele falso bem-estar que engana e desilude”, acrescentou.

Leão XIV recordou que o ministério de Pedro é abençoar, “isto é, ser sempre capaz de ver o bem, mesmo o bem escondido, o bem que está em minoria” e pediu aos núncios apostólicos que se sintam “missionários, enviados pelo Papa para serem instrumentos de comunhão, de unidade, ao serviço da dignidade da pessoa humana, promovendo em toda a parte relações sinceras e construtivas com as autoridades com quem são chamados a cooperar”