Bispo do Porto convida diocesanos para a Peregrinação Diocesana Jubilar a Fátima

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, convida todos os diocesanos a peregrinarem a Fátima no dia 20 de setembro, no âmbito do Jubileu 2025.

A 20 de Setembro, teremos a nossa Peregrinação Diocesana Jubilar, deste Ano Santo do Jubileu, a Fátima. Às 9h30, concentrar-nos-emos na Cruz Alta. Depois, a recitação do Terço, e às 11h00, então, a Eucaristia solenizada no recinto. E depois ainda teremos a consagração a Nossa Senhora, Bênção dos Doentes”, refere o bispo, numa mensagem vídeo publicada na página da Diocese.

“Queria que fosse uma enormíssima manifestação de piedade popular, de confiança na Mãe de Jesus”, acrescenta.

D. Manuel Linda apela “a todos, mesmo com algum sacrifício, que se desloquem”.

“Nas organizações das paróquias, no seu carro próprio, no comboio ou no autocarro. Da melhor maneira que entenderem, mas que a Diocese do Porto possa repetir hoje, aquilo que foi tão belo em 2017”, diz.

“É toda a Diocese que se honra de ter uma mãe, de viver esse carinho da mãe e de ir lá cumprimentá-la”, e termina com uma pergunta: “Posso contar com vocês? Assim espero."