Bispos discutem processo sinodal nas Jornadas Pastorais do Episcopado

Em nota enviada à Renascença, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) revela que as jornadas “contarão com a presença dos bispos portugueses, representantes das equipas sinodais das dioceses, dos serviços da CEP, dos Movimentos e dos Institutos Religiosos e Seculares, totalizando 120 participantes”.

O encontro inicia na segunda-feira, dia 16 de junho, com uma reflexão sobre “Teologia e Espiritualidade Sinodal”,que será proferida por D. Alexandre Palma, bispo auxiliar de Lisboa, seguindo-se uma breve partilha em grupos sinodais e a celebração da Eucaristia.

Depois, o dia seguinte, 17 de junho, será dedicado “à implementação do processo sinodal nas dioceses e nos serviços centrais da Igreja em Portugal”. “As questões serão discernidas em grupos sinodais, seguindo o método da conversação no Espírito, e partilhadas em plenário”, acrescenta a nota.

De acordo com a informação enviada à Renascença, na manhã do dia 17 de junho, ao retomar “as conclusões do primeiro Encontro Sinodal Nacional realizado a 11 de janeiro deste ano, os participantes serão convidados a uma avaliação intermédia do caminho que tem vindo a ser percorrido”. E entre outros temas, será sugerida “a reflexão sobre o funcionamento das equipas sinodais nas dioceses, a qualidade dos processos de escuta e discernimento, a concretização das orientações sinodais nas estruturas diocesanas e o envolvimento das pessoas distantes do processo sinodal”.

“Da parte da tarde, a partilha será dirigida à concretização das orientações sinodais nos organismos da Conferência Episcopal. Procurando caminhar para uma transformação sinodal das estruturas nacionais, serão refletidos temas como a corresponsabilidade laical, a transparência, a prestação de contas e a necessidade de avaliação para a melhoria dos processos”, informa ainda a nota.

No último dia, 18 junho, serão debatidas e apresentadas as conclusões deste encontro que serão divulgadas publicamente.

Está previsto que, no final, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. José Ornelas, e os membros da equipa Sinodal da CEP se disponibilizem para breves declarações.

A CEP termina a sua nota sublinhando que “tem promovido iniciativas, encontros e momentos de escuta em sintonia com as orientações e os prazos definidos pela secretaria-geral do Sínodo, em Roma”. E recorda que, “no início deste ano, em Fátima, a CEP organizou um Encontro Sinodal Nacional, reunindo 300 participantes das dioceses portuguesas para refletir sobre a aplicação prática do Documento Final do Sínodo”.