Cardeal Tolentino. ​“Atletas e público também são missionários de esperança”

O Jubileu do Desporto, que se realiza no próximo fim de semana, "é mais do que um programa de competições, uma vez que a experiência desportiva pode ser apresentada como uma ação cultural rica e decisiva”, disse esta quarta-feira de manhã D. José Tolentino de Mendonça. O programa deste jubileu foi apresentado aos jornalistas pelo Prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação, responsável também pelo setor do desporto.

“O Dicastério quis ligar o desporto à sua essência, ou seja, ouvi-lo como aquilo que é: uma grande experiência humana de busca de sentido, de amadurecimento positivo da importância do coletivo e da comunidade”, afirmou.

O cardeal português recordou o que o Papa disse aos ciclistas, na recente passagem do “Giro de Itália” pelo Vaticano: «Vós sois modelos para os jovens em todo o mundo».

“Esta frase realça a grande responsabilidade que o desporto representa para a sociedade. Esperamos que este Jubileu do Desporto possa despertar nos atletas e no público em geral esta consciência: a de que também eles são missionários da esperança. Falar de desporto não é apenas falar do desporto, é falar sempre do ser humano, das suas razões de viver, das suas alegrias, dos seus anseios de transcendência e de infinito”, disse Tolentino.

O programa deste jubileu inclui variados encontros e iniciativas culturais e conta com a participação de muitos jovens de vários continentes, nomeadamente um concurso que procurou unir três palavras próximas, “mas que ainda podem desenvolver muito a relação entre elas: jovens - arte - desporto”, explicou o cardeal.

O concurso inclui cinco categorias: Desporto e família; Desporto e deficiência; Desporto e política; Desporto e ecologia; Desporto e esperança. “Ou seja, quisemos reler o desporto pelos olhos dos jovens, porque são investigadores privilegiados e portadores de um “olhar de esperança”, concluiu Tolentino.

O Papa preside, no sábado de manhã, a uma audiência jubilar e, no domingo, à Santa missa, sempre na Praça de São Pedro.