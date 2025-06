​Papa: “Nunca devemos abandonar a esperança, mesmo quando nos sentimos perdidos”

“Nunca devemos abandonar a esperança, mesmo quando nos sentimos perdidos”, disse na manhã desta quarta-feira o Papa, na Praça de São Pedro.

Na audiência geral, Leão XIV prosseguiu a catequese sobre o tema do Jubileu “Jesus Cristo, nossa Esperança”. Desta vez, a reflexão centrou-se no milagres de cura do cego Bartimeu que se coloca diante de Jesus com toda a sua vulnerabilidade, confiando no Seu poder para lhe restaurar a visão.

“Também nós, reconhecendo a nossa própria necessidade de cura, somos convidados a ir ao Senhor em toda a nossa fragilidade, deixando para trás as nossas próprias ‘capas’ - as nossas seguranças e zonas de conforto - para experimentar o seu poder de cura”, disse.

No final da audiência, o Papa rezou pelas vítimas da tragédia ocorrida na escola de Graz. “Estou próximo das famílias, dos professores e dos colegas da escola. Que o Senhor acolha na sua paz estes seus filhos”, afirmou.

Nas saudações finais, Leão XIV saudou um grupo de contabilistas e especialistas em direito comercial, italianos e internacionais, incentivando-os a realizarem o seu trabalho “com integridade e responsabilidade, contribuindo para o bem-estar da sociedade e para o crescimento económico de forma ética e justa".