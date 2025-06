Santa Sé apoia esforços de paz das Nações Unidas

O Vaticano expressou, esta quarta-feira, apoio ao compromisso das Nações Unidas com a paz mundial.

Em comunicado, a sala de imprensa da Santa Sé revela o teor do encontro desta quarta-feira do Papa com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

De acordo com o Vaticano, “durante as cordiais conversas com a Secretaria de Estado, a Santa Sé expressou apoio ao compromisso das Nações Unidas com a paz mundial”. O boletim da Santa Sé dá ainda conta de que foi dada “atenção aos vários processos em curso, e sobre as próximas cimeiras organizadas pelas Nações Unidas, bem como sobre as dificuldades que a Organização encontra para enfrentar as diversas crises que atualmente se desenrolam em todo o mundo”. Sem detalhar, o comunicado do Vaticano relata ainda que “a conversa também abordou situações específicas de conflito e de instabilidade”.

Esta manhã de quarta-feira, o Papa Leão XIV recebeu em audiência, na Sala Paulo VI, o secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, que posteriormente se encontrou com, o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, acompanhado pelo arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais.