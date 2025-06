"Caminhos novos de esperança para o mundo", o apelo de D. Alexandre Palma em Fátima

O bispo auxiliar de Lisboa D. Alexandre Palma convidou os fiéis, na noite desta quinta-feira, 12 de junho, em Fátima, a viverem na “condição de peregrinos (…) da fé, da esperança e da caridade”. “É nessa estrada de Deus que a Páscoa nos alcança. É nessa estrada que crescemos como Igreja”, disse, lembrando que “muitos são os anjos de que se serve o Senhor para nos visitar, falar e chamar; (…) para nos encontrar, converter e transfigurar”.

Na homilia da celebração da peregrinação internacional aniversária de junho, que assinala a segunda aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, o bispo, que é também presidente da Fundação JMJ, sublinhou que “Deus envia aqueles a quem visita”, lançando cada pessoa no caminho “em direção ao próximo”, mas também ao fundo de si mesma, tal como aconteceu com os pastorinhos, "peregrinos da grande obra que Deus neles quis realizar". "Deixemo-nos visitar por Deus. Estejamos, pois, atentos aos sinais da sua presença."

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Numa noite em que estiveram no santuário peregrinos de países como o Brasil, Estados Unidos, Espanha, Polónia, Jordânia e Coreia do Sul, o prelado afirmou, ainda, que “aquilo a que Deus chama cada um de nós é sempre pessoal, mas nessa sua infinita diferença, as nossas histórias com Deus seguem também um padrão, como se nas nossas múltiplas pequenas histórias Deus escrevesse apenas uma grande história”.