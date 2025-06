Desastre na Índia. Papa Leão XIV "profundamente entristecido pela tragédia"

O Papa lamentou, esta quinta-feira, o desastre aéreo verificado na Índia, onde um avião se despenhou com 242 pessoas a bordo minutos depois de descolar do aeroporto de Ahmedabad.

Numa mensagem enviada através do secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, Leão XIV mostra-se "profundamente entristecido pela tragédia" e envia "as suas sinceras condolências às famílias e amigos daqueles que perderam a vida", juntamente com "a garantia de orações por todos os envolvidos nos esforços de recuperação".

“Recomendando as almas dos falecidos à misericórdia do Todo-Poderoso, sua santidade invoca sobre todos os afetados as bênçãos divinas de cura e paz”, diz, numa mensagem transmitida pelo gabinete de imprensa da Santa Sé.