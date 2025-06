Pastoral Juvenil sublinha “valor educativo, humano e espiritual da prática desportiva”

Em véspera do Jubileu do Desporto, que terá lugar em Roma nos dias 14 e 15 de junho, o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil (DNPJ), organismo da Conferência Episcopal Portuguesa, dirigiu uma saudação “a todos os atletas, treinadores, dirigentes, árbitros, voluntários, famílias e agentes do desporto em Portugal”, sublinhando “o valor educativo, humano e espiritual da prática desportiva, especialmente no final de mais uma época desportiva”. “O desporto é um lugar de encontro em que muitos jovens, e não só, provenientes de culturas e religiões diferentes, aprendem a dar o melhor de si”, assinala o DNPJ em comunicado enviado à Renascença.

O organismo da CEP lembra que os “cerca de 850 mil atletas federados e os milhares de jovens envolvidos em clubes, escolas e associações”, colocam o desporto como “uma das mais relevantes expressões sociais e culturais da juventude portuguesa, assumindo-se como um espaço privilegiado de formação integral da pessoa”.

Inspirado pelo documento do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, "Dar o melhor de si", e pela Exortação Apostólica "Christus Vivit" do Papa Francisco, o DNPJ reafirma “a importância da presença da Igreja neste setor, reconhecendo a sua dimensão transformadora e o seu contributo insubstituível para o crescimento em virtudes como a perseverança, a solidariedade, o espírito de equipa e a superação pessoal”.

No seu comunicado, o Departamento da Pastoral Juvenil lembra as recentes palavras do Papa Leão XIV, nas boas-vindas aos ciclistas participantes da etapa final do Giro d’Itália, em que aproveitou a oportunidade para destacar a importância dos ciclistas como modelos para os jovens em todo o mundo. “Saibam que vocês são um modelo para os jovens em todo o mundo. Que estejam sempre atentos ao ser humano como um todo: corpo, mente, coração e espírito”.

Recorda ainda o pensamento do Professor Manuel Sérgio, filósofo e pensador português que tanto contribuiu para valorizar a dimensão ética e espiritual da atividade desportiva, que afirmava: “O desporto, quando vivido com verdade, é uma via de transcendência”.

E termina com um agradecimento “a todos os que, ao longo do ano, se entregaram com paixão e dedicação: atletas, treinadores, dirigentes, árbitros, voluntários e famílias e outros agentes desportivos”, e um convite para que “o desporto continue a ser um lugar de encontro e crescimento, onde se corra não apenas para vencer, mas para viver com sentido”.