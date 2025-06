Patriarca de Lisboa. Leão XIV é “um construtor de pontes”

D. Rui Valério, Patriarca de Lisboa, considera que o Papa Leão “já deu provas suficientes de que verdadeiramente é um construtor de pontes entre a Igreja e o mundo, a fé, a cultura e a problemática social e as nações”.

Num pequeno-almoço com jornalistas, esta quinta-feira, na Casa Patriarcal, a propósito do primeiro mês da eleição do Cardeal Robert Francis Prevost, o bispo de Lisboa frisou que a escolha de Leão XIV é um sinal de esperança na atualidade.

“Tem contactado e mantido diálogo com diversos presidentes – faço menção apenas de alguns como o Presidente dos Estados Unidos, o Presidente da Rússia, responsáveis de Israel, da Palestina – e representantes de diversas confissões religiosas. A esperança passa, sobretudo, pela disponibilidade que essa iniciativa tem encontrado nos destinatários”, referiu.

Ainda sobre as primeiras semanas do pontificado de Leão XIV, D. Rui Valério destacou os apelos à paz deixados pelo Papa. “Gostaria de enquadrar este apelo dentro de um movimento maior que o próprio tem protagonizado, na senda do Papa Francisco, que é o da sinodalidade”, disse, acrescentando que Leão XIV está já a “ampliar” essa mesma sinodalidade. “A maneira como apregoou a paz é uma construção que tem de envolver a todos”, explicou.