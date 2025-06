Beatos Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati vão ser canonizados dia 7 de setembro

O Papa Leão XIV anunciou que as canonizações de Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati vão ocorrer a 7 de setembro deste ano. No Consistório desta sexta-feira, o Santo Padre também definiu para 19 de outubro a canonização de outros sete beatos.

“Durante o Consistório, o Papa decretou que o Beato Pier Giorgio Frassati, juntamente com o Beato Carlo Acutis, serão registados no Registo dos Santos no domingo, 7 de setembro de 2025”, pode ler-se no comunicado do Departamento para as Celebrações Litúrgicas do Papa.

O Escritório para as Celebrações Litúrgicas do Santo Padre comunicou ainda que o Leão XIV definiu a canonização dos beatos Ignatius Choukrallah Maloyan, arcebispo armênio católico de Mardin e mártir; Peter To Rot, leigo e catequista, mártir; Vincenza Maria Poloni, fundadora do Instituto das Irmãs da Misericórdia de Verona; María del Monte Carmelo Rendiles Martínez, fundadora da Congregação das Servas de Jesus; Maria Troncatti, religiosa das Filhas de Maria Auxiliadora; José Gregorio Hernández Cisneros, leigo; Pier Giorgio Frassati, leigo da Terceira Ordem de São Domingos; e Bartolo Longo, também leigo. O Papa decretou que esses beatos serão oficialmente inscritos no Álbum dos Santos no domingo, 19 de outubro.

Entre estes estarão os primeiros santos da Venezuela, o "médico dos pobres" José Gregório Hernández e a irmã religiosa Madre Carmen Rendiles, no próximo dia 19 de outubro.

Inicialmente, a canonização de Acutis estava marcada para o dia 27 de abril, no Jubileu dos Adolescentes, e Frassati para 3 de agosto, no Jubileu dos Jovens, mas a morte do Papa Francisco levou à alteração das datas.

O beato Pier Giorgio Frassati, que nasceu em Turim (Itália), a 6 de abril de 1901, ia ser canonizado no Jubileu dos Jovens do Ano Santo 2025, que vai decorrer de 28 de julho a 3 de agosto de 2025.

Carlo Acutis nasceu em Londres, onde os seus pais estavam a trabalhar, e faleceu na cidade de Monza (Itália), aos 15 anos de idade, vítima de leucemia, tendo sido apresentado desde logo como modelo de santidade e um “génio” da informática”; a sua beatificação foi celebrada em outubro de 2020, em Assis, sendo considerado pelo Papa como um modelo de “santidade da porta ao lado”.