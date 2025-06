D. Alexandre Palma sublinha a necessidade de combater “toda a forma de humilhação”

O bispo auxiliar de Lisboa D. Alexandre Palma afirmou, esta sexta-feira, 13 de junho, em Fátima, que “hoje mais do que nunca”, a Igreja e o mundo precisam de uma “sabedoria do coração”. “Precisamos (…) desta virtude que nos permite combinar o todo com as partes, as decisões com as suas consequências, as grandezas com as fragilidades, o passado com o futuro, o eu com o nós”, disse, citando o Papa Francisco.

Na homilia da missa da peregrinação internacional aniversária de junho, que contou com a presença de quatro mil pessoas, segundo o santuário, o bispo enumerou algumas das intenções que os peregrinos trazem no coração ao vir a Fátima – “a súplica pela saúde própria ou de alguém que nos é querido; a gratidão por um sucesso alcançado nos estudos ou no trabalho; a aspiração da paz para o mundo e para as famílias; (…) a busca de silêncio e de tempo de oração” – e convidou os fiéis a percorrerem “o caminho para Deus (…) a partir de dentro, pela estrada do coração”.

Sublinhando que “o Evangelho educa o coração na sabedoria”, D. Alexandre Palma afirmou que “é nesta sede do coração que se poderão harmonizar a luz da razão e a força do afeto; o rigor da ciência e a mansidão da humanidade; a superação de si e o respeito pelo limite do próximo; a exigência da ética e a pedagogia da fraternidade; a beleza que produzimos e a realidade que observamos; o tanto que queremos dizer e o tanto que precisamos de escutar”.

De acordo com o prelado, um dos traços da sabedoria do coração é “saber bendizer”. “Um coração que bendiz é um coração bendito. Escolhamos, pois, bem-dizer e não o seu contrário”, sugeriu, acrescentando que “saber ver e saber escutar” são outras das características da sabedoria de coração. “Trata-se de um coração atento e operante e que, por isso, combate toda a forma de humilhação.”

O bispo auxiliar de Lisboa, que é também professor na Universidade Católica e presidente da Fundação JMJ, disse ainda que “um coração sábio conhece a arte do discernimento, que pede atenção, paciência e esperança” e desafiou os peregrinos a levarem para casa o coração da Virgem Maria, “primeira discípula da sabedoria do Pai”. “Se hoje aqui trouxemos os nossos sonhos e medos, as nossas súplicas e ações de graça, então levemos connosco a firme vontade de tudo na vida bendizer, ver, escutar e guardar. Assim fazendo, teremos aqui achado não apenas refúgio, mas também o mapa para o caminho que se desenha agora diante de nós.”

A peregrinação internacional de junho assinala a segunda aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, na qual a Virgem Maria pediu à vidente Lúcia que difundisse no mundo a devoção ao Imaculado Coração. De acordo com dados oficiais, inscreveram-nos nos serviços do Santuário de Fátima 84 grupos, 81 dos quais estrangeiros. Polónia, Estados Unidos e Espanha são os países com maior representação, mas há também registo de fiéis vindos da Coreia do Sul, Brasil, Vietname, Iraque e Itália. Além de D. Alexandre Palma, que presidiu à missa, a celebração desta manhã de 13 de junho contou com a presença de mais três bispos (D. José Ornelas, de Leiria-Fátima, D. Serafim Ferreira e Silva, emérito da mesma diocese, e D. Augusto César, emérito de Portalegre-Castelo Branco), três diáconos e 81 padres.