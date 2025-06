D. José Ornelas apela a que se encontrem “caminhos de concertação, de paz e de fraternidade para o futuro da humanidade”

D. José Ornelas, bispo de Leiria-Fátima, deixou um apelo à paz, esta sexta-feira, 13 de junho, em Fátima.

No final da missa da peregrinação aniversária, o também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) alertou para os “novos desenvolvimentos dramáticos de guerra, de conflito, de destruição e de morte”, referindo-se ao ataque de Israel ao Irão, na última madrugada.

“Faço um apelo a todos aqueles que são responsáveis por estes conflitos, para que encontrem caminhos de concertação, de paz e de fraternidade para o futuro da humanidade”, disse, lembrando também conflitos noutras partes do mundo.

O bispo evocou, também, o primeiro mês do pontificado do Papa Leão XIV, eleito a 8 de maio. “Encomendamo-lo, também, aqui em Fátima, à proteção de Maria. Vimos de uma herança nobre do Papa Francisco, agora confirmada pelo Papa Leão: esta Igreja na qual nos sentimos todos empenhados em comunhão, em participação ativa e em espírito de missão”, disse, no discurso final.

A peregrinação internacional de 12 e 13 de junho foi presidida por D. Alexandre Palma, bispo auxiliar de Lisboa, e contou com a presença, na missa desta sexta-feira, de quatro mil pessoas, segundo dados do Santuário de Fátima.