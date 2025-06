Mensagem do Papa: "Os pobres não são um passatempo para a Igreja"

O Papa Leão XIV diz que "os pobres não são um passatempo para a Igreja", na sua Mensagem para o Dia Mundial dos Pobres, divulgada esta sexta-feira pela Santa Sé.

"os pobres estão no centro de toda a ação pastoral", garante o Papa na mensagem para uma data que "pretende recordar às comunidades que os pobres estão no centro de toda a ação pastoral" e que vai assinalar-se em novembo.

"A pobreza tem causas estruturais que devem ser enfrentadas e eliminadas", lê-se no texto que destaca, de seguida, que "ajudar os pobres é uma questão de justiça".

"Os hospitais e as escolas, por exemplo, são instituições criadas para expressar o acolhimento aos mais fracos e marginalizados. Eles deveriam fazer parte das políticas públicas de todos os países, mas as guerras e as desigualdades frequentemente ainda o impedem", adverte.

"Hoje, cada vez mais, as casas-família, as comunidades para menores, os centros de acolhimento e escuta, as refeições para os pobres, os dormitórios e as escolas populares tornam-se sinais de esperança."

"São tantos sinais, muitas vezes ocultos, aos quais talvez não prestemos atenção, mas que são muito importantes para se desvencilhar da indiferença e provocar o empenho nas diversas formas de voluntariado!", sublinha.

Leão XIV inicia a sua Mensagem para o Dia Mundial dos Pobres recordando que "o Deus vivo é, verdadeiramente, o Deus da Esperança" e que "a pobreza mais grave é não conhecer a Deus". O Papa afirma que "todas as formas de pobreza, sem excluir nenhuma, são um apelo a viver concretamente o Evangelho e a oferecer sinais eficazes de esperança”.

A Igreja Católica está a celebrar o Ano Santo 2025, o 27.º jubileu ordinário da história, por iniciativa do Papa Francisco, que o dedicou ao tema da esperança, e está a ser continuado com o pontificado de Leão XIV.

E neste contexto, o Papa acrescenta que esse é o convite que emerge da celebração do Jubileu, explicando que o Dia Mundial dos Pobres é celebrado no final deste ano de graça porque quando a Porta Santa for fechada as comunidades devem “conservar e transmitir os dons divinos que foram derramados nas mãos ao longo de um ano inteiro de oração, conversão e testemunho”.

O Papa manifesta ainda o desejo de que "este Ano Jubilar possa incentivar o desenvolvimento de politicas de combate às antigas e novas formas de pobreza", lembrando que "trabalho, educação, habitação e saúde são condições para uma segurança que jamais se alcançará com armas". "Congratulo-me com as iniciativas já existentes e com o empenho que é manifestado diariamente a nível internacional por um grande número de homens e mulheres de boa vontade", assinala.

O Dia Mundial dos Pobres 2025, a nona edição, vai ser celebrado no domingo, dia 16 de novembro de 2025.