​Morreu o padre Martins Júnior, antigo autarca de Machico e deputado madeirense

Faleceu esta quinta-feira, com 86 anos de idade, o padre José Martins Júnior, informou a Diocese do Funchal.

Natural de Machico, onde nasceu a 16 de novembro de 1938, Martins Júnior foi ordenado sacerdote a 15 de agosto de 1962, assumindo a paróquia da Ribeira Seca a 22 de junho de 1969.

De acordo com a informação publicada no "Jornal da Madeira", o padre Martins Júnior foi presidente da Câmara de Machico entre 1989–97, e foi deputado na Assembleia Legislativa da Madeira por sete mandatos, tendo sido agraciado, em 1995, com o grau de Comendador da Ordem de Mérito pelo presidente da República Mário Soares.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Com um forte envolvimento na cultura, destacou-se também na música, tendo publicado os álbuns ‘Machico, Terra de Abril’ (2004), ‘Viva a Vida!’ (2008) e ‘Terra da Minha Saudade’ (2012)”, acrescenta a publicação digital da Diocese do Funchal.

Em 1977, o então Bispo do Funchal, D. Francisco Santana, decretou administrativamente a suspensão ‘a divinis’ do padre José Martins Júnior pelo delito previsto no cânone 2401 do Código de Direito Canónico de 1917, então em vigor, por “manter um cargo, um benefício ou uma dignidade, apesar de uma privação ou revogação legítima”.

Numa carta de 8 de maio de 2019, o sacerdote solicitou a revogação da referida pena de suspensão, mostrando a sua intenção de ser “plenamente reintegrado” no exercício do seu ministério sacerdotal no presbitério Diocesano do Funchal.

Em junho de 2019, D. Nuno Brás, bispo do Funchal, decidiu revogar a suspensão aplicada ao padre Martins Júnior, nomeando-o administrador paroquial da Ribeira Seca, concelho de Machico.

Em comunicado a diocese recorda que a “suspensão a divinis” foi uma decisão de D. Francisco Santana, há mais de 40 anos.

“Tendo em consideração que, passados estes anos as razões primeiras que levaram à aplicação e manutenção dessa pena deixaram de existir, o bispo do Funchal, depois de ouvido o rev.do padre Martins Júnior e os Conselhos Episcopal e dos Consultores, decidiu revogar a referida pena de suspensão”, pode ler-se no texto, divulgado online.

A vida e obra do padre Martins Júnior inspiraram o romance biográfico “O Canto do Melro”, de Raquel Varela, publicado em novembro de 2024, e, em maio de 2025, a editora Cadmus publicou “Padre Martins Júnior”, da autoria de Cristina Carvalho, com ilustrações de Rafaela Rodrigues.