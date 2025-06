Papa pede "pacificação do Médio Oriente" após ataque de Israel ao Irão

O Papa defende a necessidade de pacificação em toda a região do Médio Oriente, no dia em que Israel lançou um ataque contra instalações nucleares do Irão.

A preocupação foi manifestada durante uma audiência privada de Leão XIV com o Presidente do Líbano, Joseph Aoun, realizada esta sexta-feira no Vaticano.

“A necessidade e a urgência de promover a pacificação de toda a região do Oriente Médio foram abordadas” na reunião, indica um comunicado divulgado pela Santa Sé.