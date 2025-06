O padre Nuno lembra no comunicado que divulga a inicitiva que a questão que vai dominar o debate é a necessidade de se aprofundar em que medida o país se deve mostrar, ou não, reticente à imigração e quem se deve deixar entrar. Contudo, defende que mais importante é refletir sobre a integração de quem chega à sociedade portuguesa. “Que, no futuro, vamos ser uma sociedade muitos mais multicultural é um dado de facto. Será assim quer queiramos quer não. Mas essa multiculturalidade pode ser uma boa ou má notícia e isso, em grande parte, depende de nós e das medidas que adotarmos hoje”, pode ler-se na nota.

O evento é promovido pelo Centro Comunitário São Cirilo , uma instituição da Companhia de Jesus, sediada no Porto, que promove a autonomização e a integração de imigrantes. A iniciativa terá lugar no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões dia 14 de junho, sábado, a partir das 10h00.

"De onde vêm os imigrantes que têm chegado ao nosso país?", "há razões para termos medo?" e "em que é que as nossas perceções distam ou coincidem com a realidade?" são algumas das questões que serão colocadas no " Migratalks - o sonho de uma imigração saudável ", um dia dedicado à reflexão sobre a imigração em Portugal.

Questionado sobre o nome da iniciativa, o sacerdote conta que a escolha vem na linha de um desafio lançado pelo Papa Francisco, quando esteve em Portugal: "O Papa Francisco, quando esteve cá em Portugal, dizia que nós precisamos de substituir os medos por sonhos e a chegada de um número tão grande de estrangeiros ao nosso país pode ser vista com muito medo, porque de facto traz uma data de questões associadas, ou pode-nos ajudar a construir o sonho de uma sociedade mais rica, mais multicultural, que aprenda com as diferenças".

Sendo o objetivo principal informar, foram convidados oradores que estão "muitíssimo bem informadas e que nos podem esclarecer", sublinhou o presidente do Centro Comunitário. Entre os convidados estão António Vitorino, presidente do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo e ex-Diretor-Geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), Pedro Góis, atual Diretor do Observatório das Migrações, e Paulo Fernandes, presidente da Câmara Municipal do Fundão - "autarquia que é uma referência da boa integração de imigrantes".

Para além das conferências, mesas redondas e entrevistas, o programa inclui momentos como um "Border Coffee - Café em posto de fronteira". A iniciativa conta com um orador muçulmano que reside em Portugal há mais de 10 anos - Mohamed Soliman -, um convicto praticante que irá partilhar a sua visão de Portugal.

Ao inscreverem-se, os participantes podiam colocar questões para serem esclarecidas no dia. "Fizeram muitas questões e muito pertinentes, que nós fizemos chegar aos nossos oradores", afirmou o padre Nuno.

As inscrições para o evento já esgotaram, mas estima-se estarem presentes 250 pessoas.

O Centro São Cirilo abriu portas em 2010, com o objetivo de ajudar no acolhimento e na autonomização de imigrantes. Acompanhou mais de 1.300 imigrantes, através da equipa técnica e dos quase 80 voluntários.