Papa ao mundo do desporto: "Sejam missionários da esperança"

No final, Leão XIV percorreu a pé a nave central da basílica, saudando vários participantes no jubileu que aproveitaram para lhe oferecer alguns presentes. Um grupo de motociclistas entregou-lhe um equipamento de motard completo com calças, blusão e capacete brancos.

Leão XIV sublinhou que o desporto é animado pela esperança, "no sentido em que implica lutar por um objetivo, procurar constantemente melhorar o nosso desempenho e aprender a trabalhar com os outros como uma equipa”. Neste contexto, “as nossas esperanças mais profundas desafiam-nos a fazer do mundo do desporto um espaço onde valores autenticamente humanos e cristãos possam ser exercidos e comunicados aos outros para a construção de um mundo melhor”, afirmou.

“O tempo que passarem juntos nestes dias oferecer-vos-á uma valiosa oportunidade para refletir sobre a relação entre a atividade desportiva e a virtude da esperança”, disse esta manhã o Papa, na Basílica de São Pedro, aos milhares de participantes no jubileu do desporto que decorre este fim de semana. O programa inclui várias iniciativas, incluindo um encontro internacional sobre “O Momento da Esperança”, promovido pelo Dicastério para a Cultura e a Educação.

"As ideias podem enlouquecer e as palavras podem matar"

A audiência de hoje recuperou a iniciativa do Papa Francisco de fazer regularmente catequeses jubilares, ao sábado de manhã.

Leão XIV refletiu sobre a ligação entre o mundo de Deus e o nosso mundo, pedindo para tomar a sério a frase “Assim na terra como no céu” que se reza na oração do “Pai Nosso”, a partir do exemplo de Santo Ireneu, bispo de Lyon.

Este padre da Igreja nasceu no ano 130, na Ásia Menor, formou-se entre os que tinham conhecido diretamente os Apóstolos, e veio para a Europa, porque em Lyon já havia uma comunidade de cristãos da sua terra natal. "Como é bom para nós recordá-lo aqui, em Roma, na Europa! O Evangelho foi trazido a este continente a partir do exterior. E ainda hoje, as comunidades migrantes são presenças que reavivam a fé nos países que as acolhem. O Evangelho vem de fora. Ireneu liga Oriente e Ocidente. Isto é já um sinal de esperança, porque nos recorda como os povos continuam a enriquecer-se mutuamente”, sublinhou Leão XIV.

No entanto, Ireneu tem um tesouro ainda maior para nos dar: “As divisões doutrinárias que encontrou no seio da comunidade cristã, os conflitos internos e a perseguição externa não o desmotivaram. Pelo contrário, num mundo em pedaços, aprendeu a pensar melhor, voltando a sua atenção cada vez mais profundamente para Jesus. Tornou-se um cantor da sua pessoa, de facto, da sua carne. Reconheceu que n’Ele o que parece oposto a nós se recompõe em unidade. Jesus não é um muro que separa, mas uma porta que nos une. É preciso permanecer nele e distinguir a realidade das ideologias”, afirmou o Santo Padre.

É que “ainda hoje, as ideias podem enlouquecer e as palavras podem matar”, alertou Leão XIV. “Ireneu, mestre da unidade, ensina-nos a não contrapor, mas a ligar. Há inteligência não onde se separa, mas onde se liga. Distinguir é útil, mas dividir nunca”, afirmou, recordando que Jesus “une os contrários e torna possível a comunhão.” E conclui: “Tal como Ireneu em Lyon, no século II, assim também, em cada uma das nossas cidades,

voltemos a construir pontes onde hoje existem muros. Abramos portas, liguemos mundos e haverá esperança”