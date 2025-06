Papa apela à razão e ao diálogo sincero entre Israel e Irão

Leão XIV lamentou esta manhã de sábado e manifestou-se preocupado com as últimas notícias sobre o conflito Israel-Irão.

"Deteriorou-se gravemente a situação no Irão e Israel, num momento tão delicado, desejo renovar com força um apelo à responsabilidade e à razão", afirmou.

"O empenho em construir um mundo mais seguro e livre da ameaça nuclear, deve ser procurado através de um encontro respeitoso e de um diálogo sincero, de modo a construir uma paz duradoura, baseada na justiça, na fraternidade e no bem comum". disse no final de uma audiência aos peregrinos de várias línguas e participantes no jubileu do desporto.

"Nunca ninguém deveria ameaçar a existência do outro; é dever de todos os países apoiar a causa da paz, abrindo caminhos de reconciliação e promovendo soluções que garantam a segurança e a dignidade para todos", concluiu.

O Irão lançou ataques de retaliação com mísseis e drones contra Israel na madrugada deste sábado, matando pelo menos três pessoas e ferindo dezenas, após uma série de ataques israelitas intensos contra o coração do programa nuclear iraniano e as suas forças armadas.

De acordo com as autoridades, a ofensiva israelita envolveu aviões de combate e drones que terão sido introduzidos clandestinamente no Irão antecipadamente, visando instalações-chave.

O embaixador iraniano junto das Nações Unidas afirmou que os ataques causaram 78 mortos e mais de 320 feridos.