Papa aos desportistas: "Atleta que nunca perde não existe"

“O atleta que nunca erra, que nunca perde, não existe. Os campeões não são máquinas infalíveis, mas homens e mulheres que, mesmo derrotados, encontram a coragem para se reerguer”, disse esta manhã o Papa aos desportistas durante a homilia da missa que celebrou na basílica de São Pedro.

Leão XIV usou a habitual expressão italiana com que os espectadores encorajam os atletas durante as competições, “Dai!” (“Dá-lhe!”), considerando-a um belo incentivo ligado ao verbo ‘dar’. É que “não se trata apenas de oferecer uma performance física, mesmo que extraordinária, mas de dar-se, de ‘jogar-se’ e dar-se aos outros – para o próprio crescimento, para as claques, para os entes queridos, para os treinadores, para os colaboradores, para o público, até mesmo para os adversários – e, em sendo verdadeiramente um desportista, isso vale além do resultado”, afirmou.

Leão XIV citou São João Paulo II, ao sublinhar que o desporto é alegria de viver, jogo, festa, capaz de recuperar gratuitidade e estreitar vínculos de amizade, de favorecer o diálogo e a abertura de uns aos outros, “bem acima não só das duras leis da produção e do consumo, mas também de qualquer outra consideração puramente utilitarista e hedonista da vida”.

Aos atletas e participantes neste jubileu, o Santo Padre apontou três aspetos do desporto, preciosos para a formação humana e cristã.

Em primeiro lugar, "numa sociedade marcada pela solidão, em que o individualismo exagerado deslocou o centro de gravidade do “nós” para o “eu”, fazendo com que o outro fosse ignorado, o desporto – especialmente quando é praticado em conjunto – ensina o valor da colaboração, do caminhar juntos”.

Em segundo lugar, “numa sociedade cada vez mais digital – em que as tecnologias, embora aproximando pessoas distantes, muitas vezes afastam aqueles que estão próximos – o desporto valoriza a concretude do estar juntos, o sentido do corpo, do espaço, do esforço, do tempo real”. Assim, contra a tentação de fugir para mundos virtuais, “o desporto ajuda a manter um contato saudável com a natureza e com a vida concreta, único lugar onde é possível exercer o amor “.

Em terceiro lugar, numa sociedade competitiva, onde parece que apenas os fortes e os vencedores merecem viver, o desporto também ensina a perder, colocando o homem frente a frente, na arte da derrota, com uma das verdades mais profundas da sua condição: a fragilidade, o limite, a imperfeição. Isto é importante, porque é a partir da experiência dessa fragilidade que nos abrimos à esperança”.

Por fim, Leão XIV apontou o exemplo de Pier Giorgio Frassati, padroeiro dos desportistas, que será proclamado santo no próximo dia 7 de setembro. “A sua vida, simples e luminosa, recorda-nos que assim como ninguém nasce campeão, ninguém nasce santo. É o treino diário do amor que nos aproxima da vitória definitiva e nos torna capazes de trabalhar pela construção de um mundo novo”.

E pediu também a Nossa Senhora que acompanhe sempre as nossas iniciativas e esforços, “orientando-os sempre para o melhor, até à vitória definitiva: a da eternidade, o “campo infinito” onde o jogo não terá fim e a alegria será plena”.

No final, o Papa percorreu a Praça de São Pedro em Roma, no seu papamóvel, saudando os fiéis e abençoando algumas crianças e bebés.