Papa denuncia massacre de cristãos na Nigéria e apela à paz

Leão XIV denunciou esta manhã o massacre ocorrido na passada noite de 13 para 14 de junho, na cidade de Yelwata, área administrativa local de Gouma, no estado de Benue, na Nigéria.

Um “terrível massacre no qual cerca de 200 pessoas foram mortas, com extrema crueldade, a maioria das quais eram deslocados internos, acolhidos pela missão católica local”, lamentou o Papa.

“Rezo para que a segurança, a justiça e a paz prevaleçam na Nigéria, país amado e tão afetado por diversas formas de violência e rezo, de modo particular, pelas comunidades cristãs rurais do Estado de Benue, que têm sido incessantemente vítimas de violência”, sublinhou.

No final da missa e antes de rezar o Angelus, na Praça de São Pedro, o Santo Padre referiu-se também à República do Sudão, devastada pela violência há mais de dois anos, de onde chegou a notícia da morte do padre Luke Jumu, pároco deítima de um atentado bombista.

“Ao assegurar as minhas orações por ele e por todas as vítimas, renovo o apelo aos combatentes para que parem, protejam os civis e empreendam um diálogo pela paz. Exorto a comunidade internacional a intensificar os esforços para prestar, pelo menos, a assistência essencial à população, gravemente afectada pela grave crise humanitária”, afirmou.

Leão XIV manifestou ainda a sua preocupação com a situação no Myanmar onde, apesar do cessar-fogo, os combates continuam, convidando todas as partes a desencadearem um diálogo inclusivo. E, por fim, pediu que se continue a “rezar pela paz no Médio Oriente, na Ucrânia e no mundo inteiro”.

Recorde-se que, relativamente ao conflito israelo-palestiniano, o Papa apelou ontem à responsabilidade e à razão, sublinhando que é dever de todos os países apoiar a causa da paz e abrir caminhos de reconciliação.