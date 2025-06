​Inaugurada nova sepultura do único Papa português. João XXI "foi um homem destacado no seu tempo"

“Foi um apelo do bispo de Viterbo que nos foi trazido pelo cardeal Tolentino de Mendonça e com um empenho grande da Embaixada da Santa Sé. Intercederam junto da Câmara e a Câmara decidiu dar este contributo”, conta à Renascença o vice-presidente da autarquia Anacoreta Correia.

A obra foi custeada pela diocese de Viterbo , mas contou com a participação financeira da autarquia lisboeta.

Foi inaugurada esta terça-feira na Catedral de Viterbo, em Itália, a nova sepultura do único Papa português , João XXI. A cerimónia contou com a presença do cardeal D. Tolentino de Mendonça , o patriarca de Lisboa D. Rui Valério e o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Anacoreta Correia.

Anacoreta Correia justifica o contributo para a obra como forma de homenagear um dos portugueses mais ilustres da época.

“É o único Papa português que nós temos e foi um homem de grande ciência, de preocupação com a saúde, destacado no seu tempo”, refere, acrescentando como curiosidade que é o único Papa colocado no paraíso na obra “Divina Comédia”, de Dante.

Anacoreta Correia refere que, “já em tempos, no mandato do João Soares, a Câmara Municipal tinha-se associado a uma obra para realçar o túmulo, mas agora de uma forma muito mais definitiva e com outra dignidade - temos uma capela maior aqui na catedral de Viterbo. É uma forma de realçar este lisboeta e de fazer a homenagem da cidade ao seu contributo para o mundo e para a sua época”.

Sobre o resultado final da intervenção, Anacoreta Correia considera que “ficou muito bem” e convida os portugueses que tiverem oportunidade a vir conhecer o espaço.

“Viterbo fica a cerca de uma hora de Roma e têm aqui uma capela lindíssima com um grande destaque para este Papa português, o único Papa português, um dos cinco Papas que foi eleito na Catedral de Viterbo”, remata.