Leão XIV vai de férias para Castel Gandolfo

A Santa Sé comunicou esta terça-feira que, na tarde de domingo, 6 de julho, o Papa muda-se para a Vila Pontifícia de Castel Gandolfo.

Leão XIV opta, assim, por cumprir uma tradição dos Papas anteriores que, desde o século XVII, sempre preferiram aquela residência de verão, situada numa zona mais fresca, junto do lago Albano. A única exceção foi a do Papa Francisco, que nunca quis sair da Casa Santa Marta, dentro do Estado do Vaticano, onde morava.

A nota divulgada pela Casa Pontifícia acrescenta que, durante o mês de julho, ficam suspensas todas as audiências privadas e as audiências gerais de 2, 9, 16 e 23. No entanto, a 30 de julho recomeçam as audiências gerais.

O calendário “de férias” prevê, no entanto, que Leão XIV celebre missa, dia 13 de julho na paróquia pontifícia de Castel Gandolfo e a recitação do Angelus diante do Palácio Apostólico. No domingo seguinte, 20 de julho, o Santo Padre celebra também missa publicamente, desta vez, na Catedral de Albano. Nessa tarde, regressa ao Vaticano, para cumprir a agenda do jubileu.

A estadia do Papa em Castel Gandolfo prosseguirá, com intermitência consoante a sua agenda, até 17 de agosto. Nesse domingo, Leão XIV ainda reza o Angelus na Praça da Liberdade, junto ao Palácio Apostólico. Só depois, durante a tarde, deverá regressar ao Vaticano.