"Não nos devemos habituar à guerra". Papa renova apelo à paz

O Papa Leão XIV renovou o apelo à paz, esta manhã durante a audiência geral das quartas-feiras. O Papa garantiu que "o coração da Igreja está dilacerado pelos gritos que se elevam dos lugares de guerra . Em particular, da Ucrânia, do Irão, de Israel, de Gaza".

"Não nos devemos habituar à guerra. Pelo contrário, devemos rejeitar como tentação o fascínio das armas poderosas e sofisticadas. Na realidade, como a guerra de hoje utiliza armas científicas de todos os tipos, a sua atrocidade ameaça conduzir os combatentes a uma barbárie muito maior do que a dos tempos passados", reforçou.

Leão XIV citou depois o seu antecessor Papa Francisco e o Papa Pio XII. "Em nome da dignidade humana e do direito internacional, repito aos responsáveis aquilo que o Papa Francisco costumava dizer: a guerra é sempre uma derrota. E com Pio XII: nada se perde com a paz, tudo se pode perder com a guerra".

O apelo à paz foi feito durante a audiência em que o Papa refletiu sobre situações em que nos sentimos bloqueados e fechados num beco sem saída. “Por vezes, parece-nos inútil continuar a esperar; resignamo-nos e já não temos vontade de lutar”, afirmou.

Na catequese desta quarta-feira, dedicada ao milagre de Jesus que curou um homem paralítico há 38 anos, o Santo Padre referiu-se aos riscos da resignação e da paralisia causados pela desilusão.

“Quando se está bloqueado por muitos anos, até a vontade de ser curado pode esmorecer. Por vezes preferimos permanecer na condição de doentes, obrigando os outros a cuidar de nós. Por vezes, é também um pretexto para não decidir o que fazer com as nossas vidas. Alimenta-se, assim, uma visão fatalista, onde o mundo parece conspirar contra nós”, alertou Leão XIV sublinhado que Jesus, neste episódio evangélico, remete o paralítico para o seu desejo mais verdadeiro e profundo.

“Jesus, indo ao encontro daquele homem, mas também de todos os que passam por dificuldades, ensina-nos a não nos deixarmos ser vencidos pelo imobilismo e pelo desespero, a tomar nas mãos as rédeas da própria vida e seguir adiante, com a certeza de que Cristo é o único necessário”, sublinhou.

Por fim, Leão XIV propôs a todos “pedir ao Senhor o dom de compreender onde a nossa vida parou e a procurar dar voz ao nosso desejo de cura” e também rezar “por todos aqueles que se sentem paralisados, que não veem saída, para voltar a viver no Coração de Cristo, que é a verdadeira morada da misericórdia!”



[Notícia atualizada às 10h43 para acrescentar mais declarações do Papa Leão XIV]