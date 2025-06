Patriarca de Lisboa encontrou-se com o Papa Leão XIV

O patriarca de Lisboa esteve hoje com Leão XIV, na sessão de cumprimentos no final da audiência-geral pública desta quarta-feira, dia 18 de junho, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

D. Rui Valério aproveitou a ocasião para “assegurar ao Papa Leão a oração de todo o Patriarcado de Lisboa pelo Santo Padre”, informa a diocese, na sua página na internet.

O patriarca de Lisboa disse também a Leão XIV que tinha estado na inauguração do novo túmulo de João XXI, o único Papa português, em Viterbo, durante os minutos da saudação ao Papa, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Esta terça-feira, dia 17 de junho, D. Rui Valério esteve na inauguração da nova sepultura do Papa português João XXI, na capela de São Filipe, da catedral de Viterbo.

A catedral de Viterbo acolheu uma Eucaristia, presidida pelo cardeal português D. José Tolentino de Mendonça, colaborador de Leão XIV, concelebrada pelo patriarca de Lisboa, outros bispos e sacerdotes, antes da inauguração oficial do túmulo da autoria do escultor Vittorio Cesetti.

A cerimónia de inauguração da nova sepultura inseriu-se numa colaboração entre a Diocese de Viterbo, o Patriarcado de Lisboa e a Embaixada de Portugal junto da Santa Sé, Filipe Anacoreta Correia, representou a Câmara Municipal de Lisboa.