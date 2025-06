Corpo de Deus, “a mais bela procissão” reúne centenas de fiéis em Lisboa

Maria de Jesus Monteiro é uma entre centenas de fiéis que, esta quinta-feira, em Lisboa, fizeram questão de participar na procissão do Corpo de Deus. Aos 90 anos, já não consegue acompanhar o cortejo, mas faz questão de estar presente. Fica a rezar no Largo da Sé, enquanto o Santíssimo Sacramento percorre as ruas da baixa de Lisboa.

“Creio muito no Santíssimo Sacramento e esta procissão é a mais bela de todas”, afirma, contando que faz questão de vir todos os anos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Tal como ela, foram muitos os que, de joelhos ou em silêncio, rezaram diante do Santíssimo Sacramento que, durante uma hora e meia, passou pelas ruas da baixa. Presidida por D. Rui Valério, Patriarca de Lisboa, a procissão — a mais participada neste dia — contou com a presença de mais três bispos (os auxiliares D. Alexandre Palma e D. Rui Gouveia e D. Sérgio Dinis, bispo das Forças Armadas e Segurança), mais de uma centena de padres e dezenas de elementos das irmandades do Santíssimo Sacramento da cidade.