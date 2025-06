Corpo de Deus. Veja os horários e percursos das procissões em Lisboa e Porto

A procissão do Corpo de Deus em Lisboa é uma das mais antigas e solenes procissões da cidade, com raízes no século XIV, durante o reinado de D. João I.

Esta quinta-feira à tarde, o Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, vai presidir, à tradicional Procissão do Corpo de Deus, pelas ruas da baixa da cidade.

A procissão vai ter lugar a partir das 17h00, no Largo da Sé, terminando pelas 18h30, no mesmo local, com a bênção com o Santíssimo.

Percurso da Procissão do Corpo de Deus 2025 em Lisboa: Largo da Sé, Rua das Pedras Negras, Rua da Madalena, Poço do Borratem, Praça Martim Moniz (contornando o Hotel Mundial), Rua da Palma, Rua Dom Duarte, Praça da Figueira, Rua da Prata, Rua da Conceição, Largo da Madalena, Rua de Santo António da Sé e Largo da Sé.

Também no Porto, D. Manuel Linda vai presidir à Procissão do Corpo de Deus que começa e termina no Largo da Sé, e com início às 16h00.

À semelhança do ano passado e no contexto de obras a decorrer na cidade, o percurso da Procissão será o seguinte: Saindo da Catedral, a Procissão seguirá pela Calçada de Vandoma, Rua de Saraiva de Carvalho, Rua de Augusto Rosa, Rua de Entreparedes, Rua do Campinho, Rua de Santo André, Rua de Santo Ildefonso, Praça da Batalha, Rua de Augusto Rosa, Rua de Saraiva de Carvalho, Calçada de Vandoma, em direção ao Terreiro da Sé, onde terminará com a Bênção do Santíssimo Sacramento, depois de uma alocução do Bispo portucalense.