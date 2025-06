Papa Leão XIV visita instalações da Rádio Vaticano

O Papa visitou esta quinta-feira as instalações da Rádio Vaticano utilizadas para transmissões em ondas curtas, na localidade de Santa Maria di Galeria, arredores de Roma.

Segundo nota enviada aos jornalistas pela sala de imprensa da Santa Sé, Leão XIV encontrou-se com o pessoal do centro, visitou a sala de transmissores projetada pelo arquiteto Pier Luigi Nervi e sentou-se na sala de controlo das transmissões em onda curta.

“O Papa informou-se sobre o funcionamento das antenas, das transmissões e do sistema de recuperação digital em caso de catástrofe e, juntamente com o pessoal, celebrou com um pequeno lanche o seu 43.º aniversário de sacerdócio, que se comemora hoje”, acrescenta o texto.