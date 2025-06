Patriarca de Lisboa apela ao desarmamento e à aceitação de que “todos têm direito a viver em liberdade, em segurança”

O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, lembrou, na missa desta quinta-feira, Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, as atuais guerras na Ucrânia, em Gaza, no Irão e em Israel.

“O pão da paz e o peixe da justiça precisam não de armas, mas de um ativo desarmamento; não de ódio cego, mas do respeito pelos outros, do reconhecimento que todo o ser humano é pessoa, da aceitação de que todos têm direito a viver em liberdade, em segurança no seu lar, na sua terra, na sua pátria”, disse na homilia da missa, na Sé de Lisboa.

Segundo D. Rui Valério, “a voz da Igreja de Cristo vivo é a voz do compromisso com os pobres e com os que sofrem, com a reconciliação entre os povos, com a paz no mundo”. “Chegou a vez de dar voz à esperança que não engana”, sublinhou, depois de ter dito que a multiplicação dos cinco pães e dois peixes, narrada no Evangelho, é um desafio ao “empenho pela promoção da justiça e da vida a fim de saciar a fome maior da humanidade de hoje: a fome de paz”.

Num dia marcado pela tradicional procissão do Corpo de Deus, que terá lugar esta tarde, no centro da cidade, o Patriarca de Lisboa disse, ainda, que o Corpo e Sangue de Cristo “realiza a identidade de Alguém que vive não em função de si, mas para os outros; de uma existência que se consome de amor, entregando-se pela humanidade”.

“O Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo leva-nos a revisitar a história para reencontrar, como seu principal protagonista Deus, que vem para todos os homens, mas também para o homem todo”, disse, frisando que a “Eucaristia é alimento para o caminho, fortaleza na peregrinação e no envio aos famintos deste mundo”.

D. Rui Valério sublinhou, ainda, que a “Eucaristia não é só o lugar para falar do criado e do tempo, do céu e da eternidade, mas é ela própria tempo e eternidade,” um convite “a dar a Deus o que somos, o que possuímos, o que acontece no horizonte da nossa existência”. De acordo com o Patriarca, “só a oferta de nós, da nossa vida, nos resgata ao materialismo e nos cristifica”.

Instituída no século XIII pelo Papa Urbano VI, a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo acontece 60 dias depois da Páscoa. Durante a tarde, está prevista a tradicional procissão do Corpo de Deus, que terá início às cinco da tarde, no Largo da Sé.