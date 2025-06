Papa elogia a coragem dos media na denúncia de abusos

Leão XIV enviou uma mensagem aos participantes no Proyecto Ugaz, um projeto teatral peruano que denuncia atos de injustiça relacionados com abusos. O projeto dá voz e rosto às vítimas da associação Sodalitium (entretanto dissolvida pelo Papa Francisco) e aos jornalistas que denunciaram aqueles crimes, também vítimas de perseguição e calúnia por terem tido a coragem de os publicar.

“A vossa luta pela justiça é também a luta da Igreja porque uma fé que não toca as feridas do corpo e da alma humana, é uma fé que ainda não conheceu o Evangelho”, escreve Leão XIV. “Esta obra não é só teatro, é memória, denúncia e, sobretudo, um ato de justiça, pois, através dela, as vítimas da extinta família espiritual do Sodalicium e os jornalistas que as acompanharam — com valentia, paciência e fidelidade à verdade — iluminam o rosto ferido mas esperançado da Igreja”.

O Papa reafirma que a prevenção e o cuidado “não são uma estratégia pastoral mas o coração do Evangelho”. Por isso, é urgente enraizar, em toda a Igreja, “uma cultura da prevenção que não tolere nenhuma forma de abuso — nem de poder ou de autoridade, nem de consciência ou espiritual, nem sexual”.

Leão XIV elogia o papel dos jornalistas, recordando o que afirmou na sua primeira audiência aos media: “A verdade não é propriedade de ninguém, mas é responsabilidade de todos procurá-la, mantê-la e servi-la”.