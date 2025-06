São João. Entre a festa popular e a mensagem cristã

São João Batista é uma das figuras mais veneradas do cristianismo e é também conhecido como o precursor de Jesus Cristo. Celebrado em várias partes do mundo, este santo tem um lugar especial no coração dos portugueses, onde as festas em sua homenagem, principalmente na cidade do Porto e em Braga, se destacam.

Celebrar os Santos Populares representa as raízes católicas tradicionais, homenageando os três santos populares: Santo António, São João e São Pedro.

Quem foi São João Batista?

São João Batista é filho de Zacarias, sacerdote do templo, e de Isabel, prima de Maria, e é uma figura central na Bíblia, conhecido pelo seu papel de batizar Jesus no rio Jordão. O seu nascimento foi anunciado por um anjo, sendo considerado um dos eventos mais importantes do Novo Testamento.

O santo é reconhecido pela simplicidade da sua vida, coragem e fidelidade à missão divina, sendo então considerado o último dos profetas do Antigo Testamento e o primeiro do Novo.

De acordo com o padre Adélio Abreu, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, "São João Batista é uma figura muito importante do meio palestinense no tempo contemporâneo de Jesus" e aparece como uma figura profética, "como uma espécie de confluência da profecia do Antigo Testamento, depois de muito tempo em que a profecia esteve calada".

Simultaneamente, diz o cónego à Renascença, é preciso destacar a importância de se considerar o papel deste santo relativamente a Jesus. São João Batista, além de aparecer como precursor de Jesus, ou seja, aquele que preparou o caminho para o Messias, também pregava a conversão, batizava no rio Jordão e anunciava a chegada de Deus.

Porque se celebra esta festa em junho?

Antes de ser associada ao cristianismo, o solstício de verão (no hemisfério norte) era comemorado com rituais relacionados com a fertilidade, colheita e natureza. Com o passar dos séculos, essas celebrações foram cristianizadas, e a igreja associou o evento ao nascimento de São João Batista, mantendo muitos dos símbolos festivos, como o fogo e a dança.

A festa de São João é, então, comemorada no dia 24 de junho, dia do nascimento deste santo. No entanto, São João é duplamente celebrado, já que também se assinala a data da sua morte a 29 de agosto.

Tal facto, por si só, já demonstra a importância deste santo, uma vez que é um dos poucos santos cujo nascimento é celebrado: normalmente, no calendário católico, não se celebra o nascimento dos santos, mas a sua morte, "que aparece como uma espécie de nascimento para Deus", esclarece o padre Adélio Abreu.

Alho-porro como amuleto

Uma curiosidade é que um dos antigos costumes consistia em adquirir um alho-porro que era colocado na parede principal da casa como amuleto de boa sorte - elemento que permanecia durante o ano e apenas era substituído na festa seguinte.

De acordo com registos históricos, estas celebrações já existem desde o século XIV, tendo até sido mencionadas por Fernão Lopes, o cronista régio, contou o padre Adélio Abreu.



Outra curiosidade: é celebrado em força em Braga e Porto mas não é o santo padroeiro de nenhuma destas cidades - no Porto temos a Nossa Senhora da Vandoma e, em Braga, quem "reina" é São Geraldo.

A mensagem cristã por detrás da festa

Apesar do atual clima festivo, a devoção a São João está no centro das celebrações apenas como tradição: remete a uma figura profundamente ligada ao plano divino e à missão de preparar a vinda de Jesus Cristo.

A fé cristã vê em São João Batista um exemplo de humildade, coragem e fidelidade à palavra de Deus. Foi ele quem anunciou a chegada de Messias, chamando o povo à conversão, batizando no rio Jordão e proclamando uma nova vida pautada pela justiça e pela fé.

A festa de 24 de junho é, assim, mais do que uma comemoração cultural. Como defende o padre Adélio Abreu, celebrar o São João é fazer "um convite à esperança", à "renovação interior" e "à escuta de Deus", tal como João Batista o fez no deserto.