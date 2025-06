Volta a aumentar o número de batizados em Portugal

Depois de uma queda acentuada no início do século, o número de batismos católicos já supera os realizados em 2014.

Os dados mais recentes - citados esta segunda-feira pelo Jornal de Notícias - dizem respeito a 2023 e indicam que há mais mil batizados em Portugal do que há 10 anos.

Segundo o jornal, que cita números da Conferência Episcopal Portuguesa, em 2023, foram realizados 58.924 batizados católicos nas 20 dioceses de Portugal. A maioria (52.486) em crianças até aos sete anos. Um número superior ao verificado em 2014, quando se registaram 57.389, segundo o Anuário Católico, onde apenas não constam os dados das dioceses de Santarém e Vila Real.

Entre as razões para aumento do número de batismos, destacam-se os pedidos de jovens adultos, os imigrantes, e o pontificado do Papa Francisco.