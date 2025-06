D. Américo Aguiar contesta portagens na Ponte 25 de Abril: "Deve ser inconstitucional, no mínimo”

D. Américo Aguiar alertou que “tem cada vez mais peso no rendimento e no orçamento das famílias” o crescente peso das portagens na Ponte 25 de Abril, “30 dias ou 30 passagens, ou 40 passagens na ponte para ir trabalhar, para ir estudar, para ir ao médico”.

Segundo informação enviada à Agência ECCLESIA, pela Diocese de Setúbal, o bispo sadino, que foi condecorado com a Medalha da Cidade de Almada, considerou que a cobrança de portagens na Ponte 25 de Abril “deve ser inconstitucional, no mínimo”, realçando que não vê “cidadãos de outra região do país que tenham que pagar para entrar na capital”.

“Eu sou do Porto e, portanto, acho muito estranho que, passados mais de 60 anos, quem mora na Margem Sul tenha que pagar para ir à outra margem”, disse D. Américo Aguiar, esta manhã, numa cerimónia no Museu da Cidade de Almada.

A Diocese de Setúbal salienta que a intervenção de D. Américo Aguiar acontece no 31.º aniversário do bloqueio da Ponte 25 de Abril, contra a cobrança de portagens, realizado no dia 24 de junho de 1994.

“Consta que nos anos 60, no outro regime, estava previsto acabarem as portagens nos anos 80; sei que hoje há 31 anos a Ponte 25 de Abril estava bloqueada, lembram-se, mas o problema mantém-se”, indicou o cardeal português, no discurso de agradecimento pela distinção recebida do Município de Almada.

A presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, destacou a importância da presença do responsável católico, referindo que “foi muito desejado enquanto bispo de Setúbal”.

Nomeado a 21 de setembro de 2023, D. Américo Aguiar tomou posse como quarto bispo de Setúbal no dia 26 de outubro, depois de um período em que a diocese esteve em sede vacante, desde março de 2022.

“No dia da cidade, celebramos reconhecimento e gratidão, pois Almada é território de muitos”, referiu Inês de Medeiros, no Museu da Cidade de Almada, onde foram também agraciados outras entidades e pessoas da Diocese de Setúbal, como o Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Conceição, na Costa da Caparica, e Ana Luísa Caixas, do Centro Social e Paroquial Padre Ricardo Gameiro, na Cova da Piedade.

O cardeal D. Américo Aguiar recebeu o presidente da Associação de Utentes da Ponte 25 de Abril, Aristides Teixeira, em audiência, esta segunda-feira, informou a Diocese de Setúbal na sua conta na rede social Facebook.