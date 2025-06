Padre de Lisboa reintegrado após arquivamento de processos civil e canónico

O Patriarcado de Lisboa anunciou, esta terça-feira, que o padre Duarte Empis de Andrade e Sousa terá uma nomeação no próximo ano pastoral. O sacerdote de 39 anos estava preventivamente afastado de funções pastorais há três anos, na sequência de uma troca de mensagens consideradas “inapropriadas” com jovens do ensino secundário.

O caso remonta a 2022 e, segundo o Patriarcado de Lisboa, foi o próprio que participou a situação à Igreja, tendo mostrado “arrependimento” e vontade de “reparar” a sua conduta.

Em comunicado enviado à Renascença, o Patriarcado recorda que os processos, civil e canónico, foram arquivados em 2022 e garante ter cumprido “os protocolos adequados” neste tipo de casos, tendo “encaminhado [o mesmo] para a Comissão Diocesana de Proteção de Menores que, por sua vez, o remeteu para as autoridades civis e para o Dicastério da Doutrina da Fé”.

“O Patriarcado reafirma que, embora não tendo sido delito, as mensagens foram, porém, inapropriadas, e lamenta o desconforto causado aos alunos e suas famílias”, lê-se na nota, que acrescenta que, ao longo do processo, o padre Duarte Empis de Andrade e Sousa “acolheu com total abertura o apoio psicológico, espiritual e pastoral que lhe foi oferecido”.