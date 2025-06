Papa aos seminaristas: “Nunca se acomodem e rejeitem todo o disfarce”

“Obrigado porque alimentais, com a vossa energia, a chama da esperança na vida da Igreja!”, disse Leão XIV a milhares de seminaristas que encheram, esta terça-feira, a basílica de São Pedro.

“Hoje, não sois apenas peregrinos, mas também testemunhas de esperança: dais testemunho a mim e a todos, porque vos deixastes envolver na fascinante aventura da vocação sacerdotal num momento difícil. Aceitastes o chamamento para vos tornardes arautos bondosos e fortes da Palavra que salva, servidores de uma Igreja aberta, missionária e em saída”, recordou o Santo Padre aos participantes no Jubileu dos seminaristas.

Leão XIV pediu aos jovens que se tornem “pessoas e sacerdotes felizes, pontes e não obstáculos ao encontro com Cristo para todos aqueles que se aproximam de vós” e que levem a sério o coração e as suas feridas. “Não tenhais medo de cuidar delas, deixai-vos ajudar, porque é precisamente dessas feridas que nascerá a capacidade de estar ao lado de quem sofre”, aconselhou. “Se aprenderdes a conhecer o vosso coração, sereis cada vez mais autênticos e não precisareis de usar máscaras”.

Leão XIV convidou os futuros sacerdotes a abrirem-se, com a mente e o coração, às vozes da cultura, bem como os recentes desafios da inteligência artificial e os das redes sociais. "Acima de tudo, como Jesus, sabei ouvir o clamor muitas vezes silencioso dos pequenos, dos pobres e oprimidos e de muitos, especialmente os jovens, que procuram um sentido para as suas vidas”, pediu. E que, desde o Seminário, “se concentrem muito no amadurecimento humano, rejeitando todo o disfarce e hipocrisia”.

De forma realista, o Papa disse, a cada um dos presentes que, “num mundo onde há ingratidão e sede de poder, onde por vezes a lógica do desperdício parece prevalecer, és chamado a testemunhar a gratidão e a gratuidade de Cristo, a exultação e a alegria, a ternura e a misericórdia do teu Coração”. Por fim, acrescentou que os futuros padres nunca se devem contentar nem acomodar ou permanecer passivos, mas sim “apaixonados pela vida sacerdotal, vivendo o presente e olhando para o futuro com um coração profético”.