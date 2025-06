Pastoral dos Ciganos reforça "apelo à justiça social e à igualdade de oportunidades"

A Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos (ONPC) publicou esta terça-feira uma mensagem a assinalar o Dia Nacional do Cigano, que se comemora neste dia, aproveitando para “reforçar o apelo à justiça social e à igualdade de oportunidades”.

“É também um momento propício à reflexão sobre os desafios que continuam a afetar estas comunidades. Historicamente marginalizados e muitas vezes esquecidos, os ciganos enfrentam ainda hoje discriminação, preconceito e exclusão em diferentes áreas da vida social”, pode ler-se na mensagem enviada à Agência ECCLESIA, assinada pelo diretor da ONPC, Hélder Afonso.

O responsável escreve que a comunidade cigana possui uma “identidade cultural, espiritual e humana que merece ser reconhecida, valorizada e acolhida”, salientando que “importa, por isso, reafirmar o compromisso com uma sociedade onde todas as comunidades possam viver com dignidade, justiça e participação plena”.

“Com mais de cinco séculos de presença no nosso país, os ciganos são parte integrante da história nacional. A sua caminhada, marcada por resiliência e coragem, é expressão de uma herança que enriquece a diversidade e contribui de forma valiosa para o nosso património comum”, destaca a ONPC, organismo da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).

Hélder Afonso salienta que a “Igreja Católica, fiel ao Evangelho e à fraternidade universal, tem procurado ser sinal de acolhimento, proximidade, comunhão e diálogo”.

“Por meio da ação pastoral e da escuta atenta, com o coração atento e a presença fraterna, tem acompanhado as comunidades ciganas, promovendo a sua integração com absoluto respeito pela sua identidade, cultura e valores próprios”, refere.