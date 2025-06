Loures inaugura na sexta-feira Parque Papa Francisco

A Câmara de Loures inaugura na sexta-feira o Parque Papa Francisco, na zona da frente ribeirinha da Bobadela requalificada após a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) ocorrida em Lisboa em 2023, anunciou a autarquia.

"O Parque Papa Francisco, instalado numa área de 35,6 hectares, é um novo espaço de lazer e convívio que, no futuro, terá zonas de restauração, parques infantis, parque canino, "skate park", campos de padel e diversos equipamentos desportivos", refere o município do distrito de Lisboa, que, a par da capital, recebeu no seu território grandes eventos da JMJ.

A atribuição do nome do Papa Francisco ao agora designado Parque Tejo foi decidida pelo município de Loures no fim de abril (Lisboa fê-lo em maio). Na altura, o executivo liderado pelo socialista Ricardo Leão indicou que o objetivo é "homenagear o legado de proximidade, justiça social e cuidado com o planeta que o Papa Francisco representa e perpetuar no território a memória da sua visita a Loures em 2023", num espaço antes ocupado por contentores logísticos.

A zona, lembrou então, "esteve esquecida durante décadas", sendo agora devolvida à população.

Na nota divulgada, é referido que a inauguração, incluindo uma bênção solene pelo patriarca de Lisboa, Rui Valério, conta também com a presença do cardeal Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ aquando da realização do evento católico.

A cerimónia marca o arranque das Festas de Loures e será sucedida, à noite, por um concerto do cantor Tony Carreira, às 22:00, com entrada livre.

Na mesma noite decorre ainda o espetáculo "Francisco, todos juntos na casa comum", pelo Artelier? By TNR.

Localizado em terrenos dos concelhos de Lisboa e de Loures, num total de cerca de 100 hectares, o Parque Tejo nasceu após a transformação de uma lixeira, o aterro sanitário de Beirolas, num parque verde, no âmbito da preparação da JMJ.

Esta zona ribeirinha do Tejo, a norte do Parque das Nações, em território dos concelhos de Lisboa e Loures, recebeu uma vigília noturna e a missa final do encontro mundial, estimando-se que tenham estado no local cerca de 1,5 milhões de pessoas, na maioria jovens.

O Papa Francisco morreu em 21 de abril, aos 88 anos, após 12 anos de pontificado. Nascido em Buenos Aires, em 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta e primeiro latino-americano a chegar à liderança da Igreja Católica.