Papa quer bispos firmes, que cultivem a unidade e próximos do povo

Para Leão XIV, o Bispo deve ser um homem de fé e um homem de esperança, plenamente dócil à ação do Espírito Santo. “Quando as famílias carregam fardos excessivos e as instituições públicas não as apoiam adequadamente, quando os jovens se sentem desiludidos e nauseados por mensagens ilusórias, quando os idosos e os deficientes graves se sentem abandonados, o Bispo está próximo e oferece não receitas, mas a experiência de comunidades que procuram viver o Evangelho na simplicidade e na partilha”, disse o Papa. "E assim a sua fé e a sua esperança fundem-se nele como homem de caridade pastoral.”

No seu discurso, o Papa sublinhou algumas características e virtudes que devem caracterizar os bispos enquanto, “princípio visível de unidade na Igreja particular que lhe foi confiada”.

O Santo Padre apontou outras virtudes indispensáveis, como “a pobreza, a continência perfeita no celibato e as virtudes humanas”. E especificou que a prudência pastoral é a sabedoria prática que guia o Bispo nas suas escolhas, nas ações de governo, nas relações com os fiéis e as suas associações. "Um sinal claro de prudência é o exercício

do diálogo como estilo e método nas relações e também na presidência dos organismos de participação, ou seja, na gestão da sinodalidade na Igreja particular”.

Leão XIV, que viveu largos anos como bispo no Perú, sublinhou a importância da pobreza evangélica. Explicou que o bispo deve ter um estilo simples, sóbrio, generoso, digno e ao mesmo tempo adequado às condições da maioria do seu povo: “Os pobres devem encontrar nele um pai e um irmão, não devem sentir-se desconfortáveis ao encontrá- lo ou ao entrar em sua casa. Ele é pessoalmente desapegado das riquezas e não cede a favoritismos com base nestas ou noutras formas de poder”.

Leão XIV referiu ainda que “o bispo vive também aquela forma de pobreza que é o celibato e a virgindade por causa do Reino dos Céus (cf. Mt 19, 12)”. O Papa explicou que “não se trata apenas de ser celibatário, mas de praticar a castidade de corsação e de conduta, vivendo assim o seguimento de Cristo e oferecendo a todos a verdadeira imagem da Igreja, santa e casta, tanto nos seus membros como na sua cabeça”.

E acrescentou também que o bispo deve ser “firme e decidido no tratamento das situações que possam dar origem a escândalos e de todo o tipo de abuso, especialmente contra menores, respeitando as disposições em vigor.”