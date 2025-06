APAV promove encontro inter-religioso para rezar pelas vítimas de crime

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) realizou esta quinta-feira um encontro inter-religioso para se rezar pelas vítimas de crime.

No âmbito das celebrações do 35.º aniversário da APAV, o evento celebrou-se no Santuário de Cristo Rei, em Almada.

O encontro de entrada livre contou com a participação de crentes de diferentes religiões ou credos e, além das intervenções, foi igualmente realizado um gesto simbólico em conjunto.

Estiveram presentes representantes da diocese de Setúbal, da comunidade judaica, da comunidade muçulmana e da comunidade budista e da Igreja Lusitana.

O encontro terminou com a plantação simbólica de palmeiras por cada uma das religiões presentes.