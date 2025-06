Escolas Católicas refletem em Fátima sobre modelos de organização

“Identidade e organização da escola católica” é o mote para a V Jornada de Pastoral das Escolas Católicas a realizar no dia 1 de julho, no Colégio de São Miguel, em Fátima.

A iniciativa congrega dirigentes, educadores e agentes pastorais de todo o país num “dia de reflexão, partilha e construção conjunta de caminhos”.

De acordo com o Educris, o programa arranca às 9h45 com o acolhimento e um momento de oração, seguindo-se, às 10h00, uma intervenção sobre a identidade da escola católica, “num contexto marcado por desafios culturais e educativos cada vez mais exigentes”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A reflexão será conduzida por Fernando Moita, diretor do Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC), Fernando Magalhães, presidente da APEC, e D. António Augusto Azevedo, presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé (CEECDF).

Às 11h35 terá lugar o primeiro painel que abordará a experiência espanhola de organização das escolas católicas, com a participação do padre Pedro Huerta, secretário-geral das Escuelas Catolicas de Espanha.

Após o almoço, às 14h40, terá lugar um segundo painel que partilhará “outras experiências de organização”, com intervenções de António Filipe Barbosa (Fundação Amor de Deus), Isabel Almeida e Brito (APECEF), António Sarmento (Fundação Arenales), padre Samuel Guedes (Ecónomo da Diocese do Porto) e o padre Tarcízio Morais sdb (Fundação Salesianos). A moderação estará a cargo de Ricardo Sousa, diretor do Colégio do Minho.

Os dois painéis contempam espaço para debate e partilhas dos participantes, proporcionando assim o diálogo e a troca de experiências e boas práticas entre instituições.

A jornada encerrará com as palavras conclusivas da CEECDF, da CIRP e da APEC, estando o final previsto para as 17h10.

Segundo a organização, o encontro “constitui um momento privilegiado para a renovação do compromisso pastoral das escolas católicas em Portugal, procurando responder com criatividade e fidelidade à missão educativa e evangelizadora que lhes é confiada”.

As inscrições estão abertas a todas as escolas católicas e realizam-se diretamente na Associação Portuguesa de Escolas Católicas.