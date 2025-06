"GodTellers" volta a Gaia com Heber Marques

O festival "GodTellers", que celebra a música e a cultura cristãs, conta este ano com oito bandas em cartaz e Heber Marques, vocalista dos HMB, como principal atração. A organização estima a participação de cerca de cinco mil pessoas.

A 9.ª edição do "Gaia GodTellers" está marcada para os dias 4 e 5 de julho, como habitualmente no Jardim do Morro, junto à Ponte Luís I.

Ao longo dos dois dias, bandas como Banda Missio, F33dback, Banda da Paróquia, Follow Him, Ministério Betinho & Projeto Kharis, The Disciples, Jesus Underground vão marcar presença no festival.

"Durante sexta-feira e sábado de tarde, temos várias bandas cristãs com muita qualidade, já de créditos firmados, quer católicas, quer evangélicas. Temos sempre muita atração para quem nos quiser visitar", afirma à Renascença o representante do grupo de jovens de Canelas, Pedro Rios.





Desde hip-hop, trap, pop, rock, soul e batida gospel são vários os géneros musicais que vão ecoar em Gaia. O festival fecha com "chave de ouro", com a atuação de Heber Marques. "Obviamente, terá também aqui algum incentivo extra à participação das pessoas", destaca Pedro Rios.

Fundado em 2015 pelo Grupo de Jovens de Canelas, o festival continua ainda a reunir públicos diversos, sendo um dos "momentos mais marcantes do verão na cidade", diz a organização



Em 2023, o festival integrou o roteiro oficial "Dias nas Dioceses" do Porto - no âmbito da Jornada Mundial da Juventude Lisboa e recebeu grupos internacionais de Itália (The Sun), Venezuela (Said Nassar), França (Silo) e Dubai (World Youth Dance Crew).

No ano passado, "GodTellers" trouxe a Portugal uma das maiores bandas do cenário cristão mundial, Rosa de Saron - banda de rock brasileira.

O festival tem apoio da Câmara Municipal de Gaia e da Irmandade dos Clérigos, bem como da diocese e do secretariado da Pastoral Juvenil. "Sem apoios é muito difícil fazer seja o que for", sublinha o representante.