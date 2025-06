Inauguração do Parque Papa Francisco: "Um momento alto para a Igreja e para a sociedade"

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério considera que a inauguração, esta sexta-feira, do Parque Papa Francisco, na Bobadela, concelho de Loures, é o reconhecimento "não só do momento extraordinário que foi a JMJ, mas também da grande personalidade" que foi Francisco.

“É o reconhecimento da grande personalidade pontifícia que foi o Papa Francisco. Pontifícia no sentido de ser ponte, pontifícia no sentido de ser aquele profeta da inclusão, da inclusão da esperança, do acolhimento e da escuta”, sublinha o prelado em declarações à Renascença.

"O gesto que iremos viver será um gesto que se traduzirá nestas grandes mensagens da disponibilidade ao acolhimento do outro, da paz, da inclusão, do acolhimento, da recetividade, da solidariedade”, enfatiza D. Rui Valério, acrescentando: “Quando isso acontece é sempre um momento alto para a igreja e para a sociedade no seu todo.”

De acordo com a Câmara de Loures, o Parque Papa Francisco, que ocupa 35,6 hectares, é um novo espaço de lazer e convívio que terá zonas de restauração, parques infantis, parque canino, skate park, campos de padel e diversos equipamentos desportivos.

O Parque Papa Francisco é inaugurado sexta-feira numa cerimónia que inclui a Bênção Solene, às 17h30, presidida pelo patriarca de Lisboa e com a presença do cardeal D. Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ em 2023, aquando da realização da Jornada Mundial da Juventude.

"Defesa em nome da paz"

Nestas declarações exclusivas à Renascença, o patriarca de Lisboa diz acreditar que as alterações à lei da imigração serão orientadas "no sentido positivo".

D. Rui Valério espera que as mudanças promovam a "vida, a família, e o bem-estar e da dignidade do ser humano".

“Estamos no ano da esperança e a esperança tem uma repercussão também ao nível do otimismo. E eu quero acreditar que as alterações sejam no sentido positivo. No sentido positivo, em ordem à promoção da vida, em ordem à promoção da família, em ordem à promoção do bem-estar, e da dignidade de cada ser humano. Eu quero acreditar que seja assim”, declara.

Noutro plano, D. Rui Valério espera que o aumento do investimento na área da Defesa, acordado pelos países da NATO, se faça verdadeiramente "em nome da paz".

“A minha pergunta é: todo este esforço que os países irão fazer é verdadeiramente pela paz, é em nome da paz, é para garantir aos cidadãos e às Nações mais paz? Eu quero acreditar que todo este investimento que depois se traduz no grande esforço que as Nações vão fazer não é por outra razão, não é por outro fim que não seja a paz."