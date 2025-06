Leão XIV quer uma igreja unida: “Não há lugar para divisões de qualquer género”

O Papa Leão XIV ordenou, esta sexta-feira, dia do Sagrado Coração de Jesus, 32 novos padres de vários continentes.

A celebração, integrada no Jubileu dos Sacerdotes, transformou o interior da Basílica de São Pedro numa extraordinária mancha branca causada pela cor dos paramentos de 3.300 sacerdotes, 70 diáconos, 300 bispos e dez cardeais que concelebraram com o Papa.

“Falar do Coração de Cristo neste contexto é falar de todo o mistério da encarnação, morte e ressurreição do Senhor, confiado a nós de modo especial para que o tornemos presente no mundo”, disse o Santo Padre, na homilia.

O Papa insistiu no tema da unidade, sublinhando que, “aos nossos olhos, não há lugar para divisões e ódios de qualquer género”. Por isso, o caminho quotidiano de conversão “é um convite a tornar-nos intimamente unidos a Jesus, semente de concórdia no meio dos irmãos, carregando sobre os nossos ombros quem se perdeu, perdoando quem errou, indo à procura de quem se afastou ou ficou excluído, cuidando de quem sofre no corpo e no espírito, numa grande troca de amor que, brotando do lado trespassado do Crucificado, envolve todos os homens e preenche o mundo”, disse.

Leão XIV lembrou aos sacerdotes que, “quanto mais houver unidade entre nós, tanto mais saberemos também conduzir os outros ao redil do Bom Pastor, para viver como irmãos na única casa do Pai” e partilhou, de novo, o grande desejo que proferiu na missa de início do seu pontificado: «Uma Igreja unida, sinal de unidade e comunhão, que se torne fermento para um mundo reconciliado» (Homilia, 18 de maio de 2025).

“Reconciliados, unidos e transformados pelo amor que jorra copiosamente do Coração de Cristo, caminhemos juntos nas suas pegadas, humildes e decididos, firmes na fé e abertos a todos na caridade, levemos ao mundo a paz do Ressuscitado, com aquela liberdade que nasce da consciência de nos sabermos amados, escolhidos e enviados pelo Pai”, pediu o Papa.

Aos 32 sacerdotes recém-ordenados, Leão XIV apontou o exemplo dos muitos santos sacerdotes, mártires, apóstolos incansáveis, missionários e campeões da caridade que existem na Igreja.

“Fazei desta riqueza um tesouro, interessai-vos pelas suas histórias, estudai as suas vidas e as suas obras, imitai as suas virtudes, deixai-vos inflamar pelo seu zelo, invocai a sua intercessão muitas vezes, com insistência!”, pediu.

“O nosso mundo frequentemente propõe modelos de sucesso e de prestígio duvidosos e inconsistentes. Não vos deixeis fascinar por eles! Em vez disso, olhai para o exemplo sólido e os frutos do apostolado, muitas vezes escondido e humilde, dos que na sua vida serviram ao Senhor e aos irmãos com fé e dedicação, e continuai a sua memória com a vossa fidelidade”, concluiu.