Reitor do Santuário de Fátima visita santuário na Ucrânia

O reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, está em visita ao Santuário da Mãe de Deus de Zarvanytsya, um dos mais importantes centros de peregrinação da Igreja greco-católica ucraniana.

De acordo com o Santuário, a visita concretiza “uma presença institucional há muito desejada pelos responsáveis daquele santuário, localizado perto da cidade de Ternopil, com quem o Santuário de Fátima tem uma relação de proximidade de longa data”.

“Esta visita é expressão da união de Fátima com o Santuário da Mãe de Deus de Zarvanytsya e com o povo ucraniano e um modo de expressar a nossa solidariedade e assegurar a oração pela paz na Ucrânia no Santuário de Fátima”, referiu o padre Carlos Cabecinhas.

No dia 24 de junho, à chegada àquela zona da Ucrânia vindo da Eslovénia — na companhia do reitor do Santuário mariano esloveno de Brezje, o padre franciscano Robert Bahcic —, o padre Carlos Cabecinhas foi recebido pelo bispo auxiliar de Ternopil e reitor do Santuário da Mãe de Deus de Zarvanytsya, D. Volodymyr Firman, e pelos sacerdotes ali trabalham.

No dia seguinte, o padre Carlos Cabecinhas voltou a reunir-se com o reitor daquele santuário ucraniano, com os sacerdotes que ali desempenham a seu trabalho pastoral e também com o arcebispo metropolita de Ternopil‑Zboriv, D. Teodor Martynyuk, que agradeceu a visita pela expressão de solidariedade que representa para os ucranianos, particularmente neste tempo de guerra, gerador de múltiplas consequências, quer a nível social, quer a nível de vivência religiosa.

“Ao metropolita e a todos os presentes, o reitor do Santuário de Fátima garantiu a oração diária pela paz e pelo povo ucraniano na Cova da Iria”, destaca o Santuário.